Viaggiare in sicurezza con gli animali: i consigli utili

Domenica 14 Agosto 2022, 11:31

La sperimentazione sugli animali è una piaga che ancora oggi affligge il pianeta. Undici associazioni animaliste di undici paesi europei insieme a decine di celebrità lanciano un video a sostegno della campagna contro la sperimentazione sugli animali in Europa e della sua raccolta firme. In Italia il video è stato prodotto ed è lanciato dall’Oipa. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

https://www.evolvemag.it/animali/2022/08/10/sperimentazione-sugli-animali-video-oipa/