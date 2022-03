Vello da 40 kg, la pecora salvata dai veterinari in Australia

Venerdì 18 Marzo 2022, 16:00

Ha rischiato di morire a causa del suo vello di 40 kg. Una pecora è stata salvata dopo che gli operatori di un rifugio sono intervenuti tosandola nel giro di qualche ora. L'animale, soprannominato Alex, è stato trovato in cima a una montagna a Victoria, in Australia, la scorsa settimana. La pecora non era in grado di stare in piedi a causa della sua lana troppo cresciuta. Il video mostra i lavoratori che rimuovono il pesante vello di Alex, che si ritiene sia di qualche grammo di poco meno del Guinness World Record. L'attuale record è di 41,1 kg e si trova attualmente nel National Museum of Australia a Canberra.