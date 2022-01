Mamma getta la figlioletta nel recinto degli orsi dello zoo: le drammatiche immagini

Le immagini sono drammatiche. Documentano un gesto folle che soltanto per puro caso non si è trasformato in tragedia. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo allo Zoo di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. È un giorno come tanti e i visitatori, ripresi dalle telecamere di sorveglianza e nonostante la pandemia, sembrano affollare la struttura. Tra le attrazioni più visitate quella degli orsi. All'interno dell'area, Zuzu, l'orso bruno arrivato dallo zoo di Baku nel 2017, gironzola annoiato. Poi, improvvisamente, accade l'impensabile. Tra la gente che si affaccia a guardare l'orso, una donna sembra gettare qualcosa. Quel qualcosa è una bambina di tre anni che dopo un volo di 5 metri, finisce nel recinto. Scatta l'allarme e dopo qualche attimo, come documentato dalle telecamere in un filmato diffuso da The Voice of Liverty sui social, sembra chiaro che a gettare quella bambina è stata la mamma.

Pochi attimi ed è il caos. Nel frattempo, mentre si attendono i soccorsi, l'orso incuriosito da quel fuori programma, si avvicina e in un attimo è sopra di lei. A quel punto però, Zuzu la annusa e, senza mostrare alcun segno di aggressività, decide di lasciarla pace fino a quando, arrivati i soccorsi, non viene allontanato per permettere il recupero della povera bimba. E la madre? Stando alle immagini e a quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe rimasta ad assistere alla scena senza scomporsi più di tanto. Almeno fino a quando non è stata portata via dalla polizia. Come è andata a finire? La bambina, ricoverata in ospedale, se la caverà. Ha riportato ferite alla testa e vari tagli e contusioni dovuti alla caduta. Per la mamma, responsabile di un gesto che ancora non trova spiegazione alcuna, si prospetta qualcosa di ben più grave. Nel caso dovesse venire confermata l'accusa di tentato omicidio, infatti, rischia una pena non inferiore a 15 anni. Per quanto riguarda l'orso pare che il comportamento esemplare di Zuzu abbia riscosso successo. Sembra sia stato premiato con una golosa doppia razione.