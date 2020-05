Uova della mamma cigno prese a sassate al Lago di Garda: muoiono tutti i pulcini

Se non vi fossero le testimonianze e le tristi immagini a documentarlo, quello che è accaduto a Brenzone, ridente località di poco meno di 2500 anime adagiata sulle rive del Lago di Garda, sarebbe difficile da credere. Eppure è tutto vero. Qualcuno, evidentemente in vena di crudeli follie, ha preso a sassate mamma cigno e le sue uova fino a riuscire ad uccidere tutti i suoi pulcini.

La macabra notizia è stata diffusa sui social dall'ex presidente della Pro Loco di Brenzone, Lorena Pinamonte che non ha potuto fare altro che constatare la morte di tutti i piccoli. Così, mentre le testimonianze raccontano di una persona con fare sospetto che si aggirava nell'area del nido, ci si interroga sulle motivazioni che possono aver spinto il responsabile a compiere l'insano gesto. Un atto vile che, come è stato commentato da diversi residenti, "Non può trovare giustificazione alcuna". E le atmosfere che Chaikovski aveva dedicato al cigno innamorato sembrano sempre più lontane.

Ultimo aggiornamento: 19:03

