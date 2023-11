Una sera a cena con l'amico a 4 zampe: apre a Roma il ristorante gourmet per cani

Martedì 28 Novembre 2023, 13:55

Metti una sera a cena con il tuo migliore amico, ma non quello umano, quello a quattro zampe: la possibilità di cenare insieme oggi c'è, grazie all'apertura di un ristorante gourmet per cani a Roma, dove l'esperienza culinaria di alto livello è assicurata per cani e padroni. Il Fiuto Restaurant Drink & Food a Roma, vicino a Ponte Milvio, offre non solo una proposta gastronomica classica, ma anche un menu dedicato ai migliori amici dell'uomo, creato da un nutrizionista veterinario: ideato da Mario e Marco Turano, è un locale di cui si può dire, senza paura di offendere nessuno, che si mangia da cani! foto Fiuto / music by Korben



LEGGI ANCHE - Animali domestici e pericoli: a cosa fare attenzione