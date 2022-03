Ucraina, veterinario eroe salva gli animali dalla guerra: la commovente storia

Un veterinario eroe sta attraversando l'Ucraina per salvare gli animali intrappolati nel conflitto. Jakub Kotowicz, 32enne polacco, ha salvato circa 200 gatti e 60 cani dall'inizio della guerra. Jakub è un membro della fondazione ADA, un rifugio per animali che si trova in Polonia a 30 minuti dal confine con l'Ucraina. Il veterinario eroe ha in programma di tenere con sé una capretta di nome Sasha che è stata salvata da Leopoli all'età di due mesi. Gli animali salvati, che si trovano al momento in territorio polacco, possono essere adottati in tutta Europa.