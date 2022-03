Ucraina, le guardie di frontiera ucraine sfamano i gattini abbandonati Video

"Le guardie di frontiera ucraine sono le più premurose del mondo". Questo, il commento al tenero filmato appena diffuso da UAnimals, l'associazione animalista ucraina che, dall'inizio del conflitto, si sta adoperando per cercare di salvare più animali possibile. Nel breve filmato, si vede un gatto che, probabilmente rimasto solo, viene sfamato con quelle che sembrano gallette, mentre è al sicuro sulle spalle di un militare.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUAnimals.official%2Fvideos%2F1319301875251886%2F&show_text=false&width=476&t=0" width="476" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Pochi secondi che però, riescono a strappare un sorriso a tutte le donne presenti. Dall'autrice del filmato, a quella in divisa che si trova di fronte, fino all'altra che porge il biscotto al gattino con la mano impreziosita dallo smalto rosso. Nel corso degli ultimi drammatici giorni di guerra, UAnimals si è data molto da fare. Collaborando con altre associazioni anche internazionali, come Humane Society International, oltre ad essere riuscita a consegnare tonnellate di alimenti destonate ai rifugi per animali, è stata protagonista di diversi trasferimenti di quattro zampe, non solo domestici, evacuati dai luoghi dove la guerra infuria.

Come accaduto nelle ultime ore con il complicatissimo trasferimenti di due tigri, Simba e Shanti, tre procioni e due leoni. Recuperati e messi in salvo, sono in viaggio per lo zoo di Poznan, in Polonia, dove rimarranno in attesa di trovare collocazioni definitive in un futuro, si spera, non troppo lontano.