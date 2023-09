Uccisa l'orsa Amarena, simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo

Venerdì 1 Settembre 2023, 12:05

È stata uccisa con una fucilata in Abruzzo l'orsa Amarena: lo ha reso noto il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise spiegando che sul posto sono intervenute le Guardie del Parco, in servizio di sorveglianza, che hanno identificato l'uomo che avrebbe sparato. Ad agosto erano diventate virali le immagini dell’orsa che, in compagnia dei suoi cuccioli, passeggiava tra le vie di San Sebastiano dei Marsi davanti agli occhi degli abitanti