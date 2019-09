Uccellini incollati sul davanzale per non disturbare i clienti, choc in una pasticceria a Cortina

Una nota pasticceria di Cortina D'Ampezzo è stata denunciata da un cliente per avere utilizzato un collante sui parapetti delle proprie terrazze allo scopo di non far avvicinare gli uccelli alla clientela. Lo rende noto oggi l'associazione «Centopercento animalisti»; la denuncia è stata presentata ai Carabinieri forestali di Cortina il 15 settembre scorso da un turista triestino, il quale aveva notato sulla veranda del locale quattro uccellini che sembravano bloccati a una tavola di legno, e ha così scoperto la «trappola».

Alle sue rimostranze - riporta la denuncia - il gestore della pasticceria ha risposto: «Sono stufo, qua ne vengono 30-40 al giorno». Dopo aver “salvato” uno dei volatili, il turista lo ha portato da un veterinario che ha riscontrato danni alle penne e alle zampe del piccolo animale. Dopo gli accertamenti da parte dei Forestali, il fascicolo d'indagine è stato trasmesso alla Procura della repubblica di Belluno, che potrebbe procedere per maltrattamento di animali.

