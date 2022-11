Un tricheco nella Senna, l'incredibile avvistamento dopo l'orca e il beluga nel fiume della Francia

Sul momento, quando lo hanno visto, avevano pensato ad un abbaglio. Sì perché un tricheco, nelle acque della Senna, ancora non si era mai visto. Eppure, come documentato dalle spettacolari immagini diffuse sui social dalla Prefettura di Normandia e Senna Marittima, il grosso mammifero che riposa sulla scogliera del porto di Dieppe, località affacciata sulla Manica a nord di Rouen, si tratta proprio di un tricheco. Cosa ci fa un individuo di quella specie a mollo nelle acque della Senna marittima?

Da ieri, subito dopo il primo avvistamento, se lo chiedono gli studiosi così come gli appassionati e soprattutto la polizia che, nel frattempo, ha provveduto a mettere in sicurezza l'area da curiosi e turisti. I recenti fatti avvenuti nell'agosto scorso nel fiordo di Oslo e che avevano visto la triste fine del tricheco Freya, beniamino di grandi e piccini, avevano colpito l'opinione pubblica che ora, si augura che il novello tricheco francese possa tornare presto nel suo habitat. Questi imponenti mammiferi marini, infatti, vivono nel Mar Glaciale Artico e nei mari subartici dell'emisfero boreale. Anche e soprattutto per questo, nonostante appaia in buone condizioni, c'è chi teme per la sua salute.

Così, mentre tutti fanno il tifo per il tricheco lontano da casa, tornano alla mente altri animali marini che, negli ultimi tempi si erano affacciati nella Senna. Come l'orca marina del maggio scorso, la balenottera comune di giugno, la balena beluga di agosto. Storie singolari, talvolta con un finale drammatico. Come quello toccato all'orca e alla beluga morte nonostante i soccorsi. Il tricheco rappresenta l'unica specie vivente della famiglia degli Odobenidi e del genere Odobensus Bisson. Enorme, una volta adulto può superare i tre metri e mezzo di lunghezza e oltre una tonnellata di peso.