Travolto e ucciso dal treno, il suo cane si stende a fianco a lui. La foto più triste

Fedele fino alla fine, il suo cane non ha voluto abbandonarlo ed è rimasto accanto a lui finché ha potuto.

Secondo le indagini preliminari, Victor Reyna Vazquez era ubriaco, aveva bevuto dell’alcol vicino ai binari del treno, ed è stato investito nelle prime ore del mattino. L’incidente è avvenuto sui binari del treno di Montemorelos, nello stato messicano di Nuevo Leon, nella parte nord orientale del Paese. Lo staff della Croce Rossa, che secondo i rapporti è giunto per primo sul posto, è rimasto sorpreso di trovare il cane della vittima accovacciato vicino al corpo del padrone. Hanno riferito che l’animale è stato allontanato con la forza dai binari per consentire alla salma di essere spostata. Secondo i rapporti ufficiali, il cane ha persino cercato di mordere uno dei poliziotti e dei paramedici che hanno cercato di staccarlo dal suo padrone.

Roma, «Mio marito ucciso dal cane, ma non posso seppellirlo»

La madre gli uccide il cane, 13enne ammazza la donna a colpi di mannaia



Een hondje, liefdevol opgekruld tegen het levenloze lichaam van zijn baas. Na een tragisch ongeluk in het Mexicaanse Montemorelos , waarbij de 57-jarige Victor Reyna Vazquez fataal werd gegrepen door een trein, weigerde zijn viervoeter hem te verlaten. https://t.co/3HWquxalZI — Huntress⚫️🔵⚫️ (@Huntress19) 6 aprile 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I residenti affermano che il proprietario dell’animale era un alcolizzato e che il cane era con lui da diversi anni. Non risulta ancora chiaro se il cane sia stato condotto in una struttura attrezzata, anche se gli utenti dei social network hanno chiesto a gran voce che venga adottato da qualcuno. Un utente, Marychuy Zamarron, ha scritto: “Abbiamo un sacco di cose da imparare dagli animali, e ora mi chiedo chi è più animalesco, loro o noi?”.