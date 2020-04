​​Fase 2, Prestipino: pronta a disobbedienza per cani adottati. Lettera a Colao e Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono pronta alla disobbedienza civile per consentire la ripartenza delle consegne di cani e gatti tenuti nei canili alle persone che li avevano adottati, ma che non li hanno ancora potuti prendere in casa perché il Dpcm blocca ancora queste attività». Lo annuncia Patrizia Prestipino, deputata del Pd impegnata nelle battaglie per i diritti e il benessere degli animali Prestipino ha scritto una lettera assieme alla collegasia la premier Conte sia a Colao, chiedendo la ripresa di queste attività e di quella di toelettatura per cani. «L'attività cosiddetta di toelettatura - spiega Prestipino e Serracchiani nella lettera - è fondamentale per la pulizia degli animali domestici e di conseguenza anche per l'igiene delle famiglie che li tengono e più in generale per la salute pubblica. Per questo chiediamo al presidente Conte e al commissario Colao di consentire tale attività in tutto il territorio nazionale poichè al momento è consentita solo in alcune regioni grazie ad un'ordinanza regionale, ma ancora rientra nella categoria ad alto rischio, seppur in realtà il rischio è molto basso considerando che la pulizia degli animali avviene in luogo chiuso al pubblico». «Le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso - proseguono le deputate- hanno fortemente limitato le adozioni di cani e gatti con il conseguente sovraffollamento delle strutture ospitanti. Chiediamo quindi che vengano sbloccate o quantomeno facilitate le adozioni di animali domestici perché ricordiamo che tali adozioni hanno una duplice funzione positiva, non solo quella di liberare i canili e combattere il randagismo, ma anche quella di portare all'interno delle famiglie gli affetti di cani e gatti che in questo momento cosi difficile di chiusura e isolamento svolgono anche una funzione sociale e di compagnia».