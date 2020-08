Tiziano Ferro, morto il cane Beau. Il dolore sui social: «Non ce l'ha fatta, il suo cuore si è fermato»

Grande dolore per Tiziano Ferro. Il suo cane, Beau, si è spento nella notte, dopo un intervento d'urgenza per emorragia interna e alcuni giorni in clinica. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tiziano Ferro sui social: «Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte». Il cantante ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini negli ultimi giorni: «La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero».

E poi ha rivolto un particolare invito a tutti gli amanti degli animali, ovvero quello di adottare un cane adulto proprio come aveva fatto lui: «Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete». Il post è corredato da una foto in cui Tiziano abbraccia commosso per l'ultima volta l'animale. Il cane 3 giorni fa era stato colpito da un'emorragia interna improvvisa e operato immediatamente. Il cantautore di Latina aveva costantemente aggiornato i follower sulle condizioni dell'animale, postando anche foto e video.

