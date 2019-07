Tigri, in libertà ne restano solo 3.890: la crudeltà dei bracconieri, sette esemplari congelati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ne restano solo 3.890 esemplari e, nonostante ciò, continua l'opera devastante dei bracconieri a caccia di tigri. Il 29 luglio sarà di nuova la Giornata mondiale dedicata alla tutela del misterioso e affascinante felino protagonista anche dei romanzi di Salgari.Purtroppo, nonostante gli sforzi delle organizzazioni ambientaliste e di taluni governi, il numero delle tigri che ancora sopravvivono in natura continua a scendere in maniera drammatica. Così, anno dopo anno, quella che era la regina della jungla, sembra essere stata definitivamente spodestata da gang di bracconieri senza scrupoli che le cacciano per rivenderle al mercato nero di diversi Paesi asiatici. Dalle ossa alla pelliccia, fino ai denti ed agli artigli, della carcassa di tigre, viene utilizzato tutto, anche e soprattutto nel campo della cosiddetta medicina tradizionale orientale dove sono apprezzate nelle preparazioni di pozioni e intrugli vari.Tanto che, delle 100mila tigri che vivevano in natura all'inizio del secolo scorso, non ne restano che meno di 4000 esemplari distribuiti, peraltro, in maniera così disarticolata che presto, per una singola tigre, potrebbe risultare pressochè impossibile riuscire ad incontrare un altro esemplare della stessa specie. I 3.890 individui rimasti infatti, sopravvivono in Nepal, India, Bangladesh, Russia, Bhutan, Cina, Myanmar, Malesia, Thailandia, Indonesia, Cambogia, Laos e Vietnam. Ed è proprio dalla capitale del Vietnam che arriva la notizia dell'ultimo macabro sequestro che ha visto protagonisti tre uomini di una gang e ben sette tigri trucidate. I particolari del sequestro, avvenuto giovedì scorso in un parcheggio di Hanoi, sono raccapriccianti, con le sette tigri, trovate all'interno di una automobile, congelate.Provenienti dal Laos, erano arrivate in Vietnam grazie ai tre loschi individui fermati dalla polizia. L'importazione delle tigri, anche in Vietnam, è ormai consuetudine. Dai 30 esemplari selvaggi che vivevano in quel Paese nel 2011, afferma uno studio di WWF International, si è passati ai soli 5 rimasti del 2016.