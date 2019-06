Tigre sull'albero per catturare la scimmia: ma l'operazione fallisce e il video diventa virale

Si arrampica sull'albero con la speranza di acciuffare la sua preda, una scimmia. Peccato per lei, però, che non è riuscita nel suo intento e, anche a causa del suo peso, non è rimasta tra i rami per lungo tempo, cadendo rovinosamente a terra. Ciò, sotto gli occhi della stessa ormai ex preda, che ha visto la figuraccia del predatore dall'alto dell'albero. Protagonista di questa caccia è stata una tigre, divenuta celebre perché immortalata da un video, ora su Youtube, che sta facendo il giro del mondo.

Il felino era riuscito ad arrampicarsi sull'albero arrivando a poca distanza dalla scimmia che però si stava tenendo grazie ai rami più piccoli. Per qualche secondo sono arrivati a guardarsi fissi fino a che la tigre ha cercato di muoversi per raggiungerla. Nulla fu per lei più sbagliato: la scimmia è riuscita a mettersi in salvo mentre la tigre ha tentato, alla bene e meglio, di non cadere di botto cercando di aggrapparsi ai rami, dando l'impressione di un gatto che cerca di tenersi alle tende di casa. Il suo piano di caccia, così, è miseramente fallito ed è caduta in terra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA