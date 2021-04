Elefanti dello zoo costretti allo show subacqueo per divertire i visitatori. Parte la petizione

Che agli elefanti l'acqua non dispiaccia non è un segreto per nessuno. Che sia un fiumiciattolo o una pozza in mezzo al nulla, in natura ne approfittano per dissetarsi e, talvolta farsi un bagnetto. Qui, però la questione è ben diversa. Sì perché vederli costretti a nuotare come fossero giganteschi clown, sopra e soprattutto sotto quell'acqua della piscina pensata per loro dalla direzione dello zoo, va ben oltre la loro natura.

Eppure è proprio ciò che accade da anni al Khao Kheow Open Zoo thailandese di Chon Buri, a sud di Bangkok. E allora eccoli tutti insieme, l'elefante clown e l'addestratore a cavalcioni, mentre si improvvisano subacquei per la gioia dei più piccoli che, come documentato dalle immagini diffuse da China Global Television Network, non stanno più nella pelle. Già, sembrano divertirsi proprio tutti. Tranne quello strano clown con la proboscide costretto a ripetere lo spettacolo due volte al giorno. Della sua tristezza però, sembra importare a ben pochi. O quasi. È notizia di questi giorni, infatti, che la petizione lanciata su Care 2 petitions dove viene chiesta la libertà per gli elefanti subacquei, sia arrivata ad oltre 400mila consensi.

