Terremoto, i gatti sentono prima la forte scossa ma non si spaventano

Terremoto, i gatti lo sentono prima ma sembra che non si spaventino. In queste immagini, girate dalle telecamere a circuito chiudo di un appartamento a Taipei, si vedono i gatti in allerta pochi istanti prima dell’arrivo del forte sisma avvenuto a Taiwan. I cinque gatti spalancano gli occhi prima della scossa, avvertendo il sisma in anticipo, ma non si allarmano nonstante la forte scossa faccia tremare violentemente l'intero appartmento, compreso il tavolo e la sedia sui quali si erano sdraiati per dormire. Il video è stato postato sulla pagina Facebook @hhh.pp

Ultimo aggiornamento: 17:02

