Croazia, la triste immagine del cane che sorveglia la casa distrutta dal terremoto

Tomislav Suknaić ha appena finito di parlare al giornalista di TVN1. Ha raccontato del terremoto che ha distrutto la sua casa e di un futuro difficile da rimettere insieme, come i mattoni della sua residenza a Majske Poljane. Le telecamere, nel frattempo, riprendono gli animali della famiglia Suknaić. Un cavallo, un campione che ha partecipato a diverse gare l'ultima a Sunja classificandosi come secondo, e un cane. Quest'ultimo è adagiato sui mattoni crollati dopo il sisma. Il suo sguardo è malinconico e in pochi minuti, l'immagine, fa il giro dei social raccontando il dramma di un Paese che il 2 gennaio si fermerà per il lutto nazionale voluto dal governo

Jutro poslije u Majskim Poljanama, tužnog psa, Tomislava i njegove konje snimio je @Elvir_Mesanovic @N1infoZG pic.twitter.com/tKxDVUIiuO — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) December 30, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:09

