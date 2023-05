Tartarughe azzannatrici a Roma, non solo il morso dovrebbe incutere timore: a cosa fare attenzione

Mercoledì 24 Maggio 2023, 13:40

La tartaruga azzannatrice è una tartaruga d’acqua dolce della famiglia Chelydreidae. E’ una tartaruga carnivora tanto da essere annoverata tra gli animali predatori che mantengono una posizione all’apice della catena alimentare. Popolare per il suo morso e per la sua aggressività quando è fuori dall’acqua. Inoltre, hanno degli artigli affilati come quelli dei cani ma che usano non come arma ma solo per scavare nel terreno. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

