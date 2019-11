Sabaudia, tartaruga marina salvata così da un gruppo di operai

Ieri mattina una grossa tartaruga è stata salvata dagli operai della ditta di Alessio D'Agostini sul lungomare di Sabaudia. I dipendenti dell'azienda edile, mentre stavano effettuando i lavori di ripristino al Bach Breck del litorale, hanno visto la tartaruga impigliata in una rete da pescatore. L'animale, dal peso di circa 30 chili, non riusciva più a muoversi: la zampa era infatti rimasta attorcigliata alla rete e stava per andare in necrosi. Liberata con cura dagli operai, il rettile è stato immediatamente affidato ai Carabinieri Forestali accorsi sul luogo del ritrovamento.

i dipendenti dell'impresa edile.

Ultimo aggiornamento: 14:10

«Ci siamo commossi quando abbiamo tagliato la rte. Negli occhi della tartaruga c'era qualcosa di umano, come se volesse ringraziarci» hanno detto