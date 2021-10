Eseguita TAC ad un rinoceronte vivo per la prima volta. Le incredibili immagini

Giovedì 21 Ottobre 2021, 16:08

Lui si chiama Oz ed è un rinoceronte bianco adulto di quasi una tonnellata. Oz non lo sa ma probabilmente finirà nel Guinnes dei Primati perché nei suoi confronti, è stata eseguita una TAC in piena regola. L'incredibile è spettacolare operazione, illustrata dalle immagini diffuse da Care for Wild Rhino Sanctuary, è stata decisa dopo un consulto con gli specialisti della Facoltà di Scienze Veterinarie dell'Università di Pretoria, in Sudafrica, ed è stata effettuata presso la Onderspoort Veterinary Academic Hospital.

Oz, divenuto orfano nel 2015 grazie ai bracconieri, è ospite del santuario dove sta seguendo un programma di riabilitazione. Tempo fa, dopo che era stato notato un rigonfiamento facciale, si era deciso di intervenire per comprendere la natura della improvvisa malformazione. Da lì il consulto con gli specialisti di entrambe le parti e l'esecuzione, avvenuta ieri, della TAC. Già, e il risultato? Fortunatamente per tutti, la Maxillo-Facciale ha evidenziato un semplice ascesso alla radice di un dente. Un problema che verrà certamente risolto in breve tempi dai medici intervenuti in forze all'evento e che ora si godono l'ennesimo traguardo ottenuto nella salvaguardia di questi meravigliosi giganti ancora braccati dall'uomo.