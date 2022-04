Stepan, il gatto simbolo dell'Ucraina (con 1,2 milioni di follower) nominato tra gli influencer più popolari del mondo

Stepan, il cui account Instagram @loveyoustepan ha 1,2 milioni di follower, è un gatto che vive in Ucraina. Dopo varie azioni di sensibilizzazione a favore degli animali colpiti dalla guerra, e dopo aver dovuto pubblicamente smentire chi stava raccongliendo soldi usando la sua popolarità, si è deciso a raccogliere denaro con lo scopo di donare fondi a 5 diversi enti di beneficenza animali in Ucraina.

APPROFONDIMENTI LA FOTO Bucha, il cane (sopravvissuto) veglia il padrone ucciso nel...

Bucha, il cane (sopravvissuto) veglia il padrone ucciso nel massacro: la fedeltà e il dolore della separazione

Il gatto influencer

Ora Stepan è stato nominato per il premio più prestigioso nel settore degli Influencer - World Influencers and Bloggers Awards 2022 @wibaglobal che si terrà il 18 maggio a Cannes, dove sarà organizzata una raccolta fondi per l'Ucraina. «Miei cari amici europei e statunitensi, se desiderate partecipare all'evento, potete acquistare i biglietti», scrive sul suo profilo social.

Stepan e i suoi padroni hanno documentato il loro viaggio e la fuga da Kharkiv verso la Francia. Il loro dramma, come quello di milioni di famiglie ucraine, è iniziato alla fine di febbraio, quando sono stati svegliati dalle esplosioni che hanno fatto tremare le loro finestre, e hanno visto con orrore le case vicine bruciate davanti ai loro occhi. La loro casa è rimasta intatta per un'intera settimana, fino a quando un proiettile è volato sul balcone del vicino, colpendo il loro edificio. Dopo essere fuggiti in Francia, hanno avviato la raccolta fondi, chiedendo a coloro che potevano aiutare di donare ciò che potevano.

Virale su TikTok

La storia di Stepan ha attirato l'attenzione di milioni di persone, anche Britney Spears ha ripostato il gattino sui suoi social media. Stepan è stato salvato quando aveva appena un mese e ha vissuto in Ucraina per tutta la vita. È diventato virale su TikTok nel 2019, apparendo con un bicchiere di vino rosso e il sottofondo di "I Just Called to Say I Love You" di Stevie Wonder. Uno scenario completamente diverso da quello che sta vivendo attualmente.