Squalo bianco filmato dai pescatori a Lampedusa, le rare immagini fanno il giro del web

Un grande squalo bianco, probabilmente una femmina, è stato filmato stamattina da alcuni pescatori al largo di Lampedusa. Nelle splendide immagini, girate da Salvatore Sicurello, si vede chiaramente il grosso squalo che si avvicina lentamente alla barca tra lo stupore degli occupanti il piccolo natante che, affascinati, sembrano non credere ai propri occhi. "Eravamo usciti a pescare e ci trovavamo a circa dieci miglia a sud dell'isola, spiega Sicurello che, ancora in barca, abbiamo raggiunto telefonicamente, quando improvvisamente è apparsa una grossa pinna".

Inizialmente, Salvatore e l'amico Gianmarco, avevano pensato ad una verdesca, una specie di squalo che si incontra frequentemente anche in quelle acque ma, quando lo squalo si è avvicinato, hanno capito che era molto, molto più grosso. "Altro che verdesca, continua Sicurello, quello era uno squalo bianco enorme. E' stata una grande emozione. Non avevo mai visto uno squalo bianco. Sembrava soltanto curioso". Lungo almeno 5 metri, lo squalo si è fermato per non più di tre minuti. Poi, così come era arrivato, è scomparso. Lo squalo bianco, contrariamente a quanto comunemente si possa pensare, è presente da sempre nel Mediterraneo dove caccia tonni e, occasionalmente delfini. Specie protetta, lo squalo bianco rischia l'estinzione. La pesca industriale e la mancanza di cibo, tra le cause del declino della specie nel nostro mare.





