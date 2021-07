Squali giganti nuotano in mezzo ai bagnanti, ma nessuno fugge terrorizzato Video Foto

Domenica 25 Luglio 2021, 12:52

Squali giganti nuotano in mezzo ai bagnanti ma nessuno scappa e nessuno immagina il "tum tum" della colonna sonora del celeberrimo e terrificante film Jaws. Ecco lo spettacolare episodio registrato lungo una spiaggia della Keem Bay, nella Contea di Mayo, sulla costa nord occidentale dell'Irlanda. Tra i bagnanti sono comparse due pinne nei pressi della battigia. Enormi, come documentato dalle immagini riprese e diffuse da Sandra Hayes su Tik Tok e dal The Irish Times, il movimento lento ed elegante ma anche un po' inquietante di quelle pinne non ha innescato panico: anzi, dopo l'iniziale sorpresa, bambini e adulti si sono goduti lo spettacolo.

Squali giganti fra i bagnanti

I due enormi squali, infatti, per nulla aggressivi, erano due esemplari di squalo elefante, il secondo più grande pesce del pianeta dopo lo squalo balena. I due, lunghi oltre 8 metri, si erano avvicinati alla battigia in cerca di qualche pesciolino da mangiare. Nonostante la stazza, il Cetorhinus maximus è innocuo per l'uomo e si nutre di piccole creature marine. Poi, dopo qualche minuto, così come si erano presentati, i due squali sono spariti in acque più profonde. Per quanto incredibile possa sembrare, l'avvistamento della Keem Bay, per quella regione e soprattutto nel periodo che va da maggio ad agosto, non è una novità. Tanto che, quella baia, fino a pochi anni fa era una tra le località note proprio per la pesca di questo gigante dei mari, ora finalmente protetto.