Un serpente (in via di estinzione) in un appartamento: paura a Lecce

Un serpente, per giunta in via di estinzione, a spasso per via Leuca a Lecce. Grande spavento quando il rettile è poi entrato in una abitazione, probabilmente in cerca di un po' di frescura o magari un po' d'acqua. I residenti, allarmati dalla sua presenza, hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco e il serpente è stato recuperato.

Questa mattina, su richiesta dei Vigili del Fuoco di Lecce, un pattuglia delle guardie zoofile volontarie (Nogre) è intervenuta per recuperare un colubro leopardino (serpente a rischio estinzione) che si era introdotto in un'abitazione privata in zona Leuca, probabilmente per cercare un luogo fresco e dove magari rimediare anche un poco d'acqua.

Subito dopo il recupero il serpente è stato messo in sicurezza e consegnato al Rettilario del Cras di Calimera per i dovuti controlli sulla sua salute prima di essere rimesso in libertà.