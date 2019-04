﻿Spari contro il cane in strada ma Pasquina alla fine si salva

Ultimo aggiornamento: 00:28

L’hanno trovata che giaceva a terra immobile e agonizzante, a Fiumicino , lo scorso 31 marzo. Nel corpo aveva un numero impressionante di, segno che qualche folle le aveva ripetutamente sparato contro (qualcuno che, si spera, possa essere assicurato alla giustizia). Il cane , come da prassi, è stato subito portato al canile sanitario della Muratella e successivamente preso in “affidamento”, nel giorno di Pasqua, dagli- anche per intercessione di Patrizia Prestipino e di Monica Cirinnà (che presto potrebbero fare un sopralluogo nel canile comunale). E quasi a voler testimoniare la sua rinascita ideale, Emanuela Bignami, la volontaria che ha iniziato a seguirla dopo l’intervento chirurgico, l’ha ribattezzata Pasquina.Una rinascita per nulla facile, con una strada tutta in salita, dopo un’operazione al femore e un’infezione che per poco non le toglieva la vita. Ora, infatti, viene la parte più complicata, per questo cane maremmano non giovanissimo (per i veterinari della clinica che l’hanno presa in carico ha più di 10 anni): quella di trovare qualcuno disposto a darle ciò che non ha avuto, ovvero una casa accogliente e, soprattutto, cure e amore. Per adottarla, si può fare riferimento ai canali social degli Animalisti.