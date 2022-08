Spagna, telecamere obbligatorie nei macelli per tutelare il benessere animale: è il primo paese in UE

Le registrazioni dovranno essere salvate per almeno un mese. Così da consentire la visione dei filmati, agli organi competenti. Questo, uno dei punti cardine indicati nella nuova normativa che prevede l'installazione di telecamere in tutti i macelli spagnoli. La disposizione, approvata pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri del Paese iberico, non fa distinzioni di sorta. L'obbligo infatti, riguarda tutti i macelli. Che siano industriali o a livello più o meno artigianale, è stato dato loro un tempo massimo di due anni per mettersi in regola.

L'iniziativa è nata a seguito delle innumerevoli inchieste che, nel corso degli anni, hanno documentato l'orrore riscontrato in alcuni centri dove gli animali, oltre a subire ogni sorta di maltrattamento, venivano uccisi persino senza il previsto stordimento. Stando alle prime dichiarazioni rilasciate dal Ministero competente, la nuova norma, 'Vuole garantire il benessere animale in tutte le fasi dell'allevamento fino alla macellazione. Una garanzia, è stato sottolineato, anche per gli operatori del settore, per arrivare fino ai consumatori finali".

Le telecamere dovranno essere installate in tutti gli ambienti occupati dagli animali. Anche nelle operazioni di carico e scarico. Grazie a questa norma, la Spagna diventa il primo Paese dell'UE a sorvegliare la vita degli animali ad uso alimentare. Dall'inizio, alla tragica fine.