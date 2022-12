Trovano un serpente velenoso (e letale) sotto l'albero di Natale. Il racconto choc: «Era lungo 2 metri»

Hanno trovato un serpente velenoso che si contorceva su se stesso sotto il loro albero di Natale allestito nel soggiorno: questo il racconto choc di una famiglia di Queensburgh, in Sud Africa che ha fatto il giro del web. Il serpente è un esemplare di mamba nero di una lunghezza approssimativa ai 2 metri ed è considerato uno dei rettili più letali e pericolosi del mondo. A portare la loro testimonianza ci ha pensato Nick Evans, un cacciatore di serpenti che ha salvato alla famiglia il Natale.

Cosa è successo

«Babbo Natale mi ha lasciato un regalo di Natale anticipato, anche se non a casa mia, ma sotto l'albero di Natale di qualcun altro a Queensburgh», ha scritto Nick Evans sul suo profilo Facebook, spiegando l'orribile esperienza vissuta dalla famiglia: «Sono rimasti piuttosto scioccati, come potete immaginare». Ha riportato il momento in cui ha salvato la famiglia dal rettile: «Ho raccolto l'animale da dove si nascondeva, con le pinze, l'ho sollevato con calma, l'ho messo sul pavimento della stanza e l'ho bloccato». Il cacciatore di serpenti ha spiegato che l'animale è entrato in casa per paura: «Il serpente era fuori quando è stato disturbato dal giardiniere. Per la paura ha visto la porta aperta, e si è nascosto dentro. Da lì, è salito sull'albero di Natale nascondendosi in fondo», ha chiosato Nick Evans condividendo una foto del rettile nel momento della cattura.