Senzatetto festeggia il compleanno del suo cane: il video diventa virale e cambia il suo destino

Se la magia ha un nome, questa volta la si potrebbe chiamare Choco. Perché è proprio questo l'affettuoso nomignolo con il quale José Luis Matos, senzatetto 25enne colombiano è conosciuto da tutti nelle strade di Bucaramanga, capoluogo di Santander, a nord di Bogotà, dove vive insieme ai suoi due cani. Proprio lì, infatti, in una di quelle strade che conosce a menadito, un paio di giorni fa, è cambiata la sua vita. Tutta colpa di un compleanno. No, non il suo ma di uno dei suoi due cani, Shaggy e Nena, che ama come fossero suoi figli. Choco, infatti, aveva deciso di organizzare una vera e propria festa. Quel compleanno doveva essere uno di quei giorni da ricordare. E per l'occasione aveva pensato proprio a tutto. Così, con tanto di cappellini per i cani, tortina e candeline, la festa era iniziata.

APPROFONDIMENTI IL CONTAGIO Cani e gatti possono prendere il Covid? Come comportarsi in caso... CAMBOGIA Morto Magawa, il topo eroe che fiutava le mine in Cambogia:... L'INCIDENTE Lupa investita e uccisa sul Gra di Roma. L'esperto:... IL POST Tiziano Ferro, dolore per la morte del cane Jake:... CRONACA Como, salvati due cani bloccati in un cunicolo: lo straordinario...

Morto Magawa, il topo eroe che fiutava le mine in Cambogia: aveva 8 anni e una medaglia al valore

Senzatetto festeggia il compleanno di uno dei suoi cani

Nel frattempo, però, qualcuno si era accorto di tutti quei preparativi e, rimasto a debita distanza, aveva iniziato a filmare. E allora ecco Choco che canta per i suoi animali "happy birthday" e poi baci e abbracci e qualche lacrima. Infine, candeline e torta per tutti. Il filmato è così tenero che l'autore decide di pubblicarlo in rete. Tempo due minuti e fa il giro del Paese. Choco e Shaggy e Nena, diventano superstar a loro insaputa. Almeno per un po'. Perché quel video finisce sotto gli occhi di David Guerrero, noto attivista per i diritti umani e protagonista di innumerevoli lotte dedicate all'ambiente. "La prima volta che ho visto Choco-José Luis e i suoi cani, ricorda Guerrero, è stato nel video divenuto virale che tutti conoscono". Guerrero viene rapito da quelle immagini e vuole conoscere il ragazzo. Così parte alla sua ricerca. "Poche ore dopo aver visto il filmato, sono andato a cercarlo insieme alla psicologa Laura Pulido e l'ho trovato. Ora non so quanto sarà brillante il suo futuro ma penso potrà avere grande influenza nell'ambito degli animali e delle persone che vivono per strada". Il video, come per magia, sta cambiando il destino di Choco e dei suoi cani. Grazie all'aiuto di Guerrero, continua a ricevere cibo per cani e vestiti nuovi. Ha persino avuto un lavoro e un tetto per sé e per i suoi animali. "Sono orgoglioso di lui". Ha sottolineato un commosso Guerrero che poi ha concluso: "Grazie Choco-José, ho imparato molto da te".