Scimmia tenta di evadere dallo zoo spaccando il vetro: le immagini fanno il giro del mondo

Una scimmia, detenuta allo zoo cinese di Zhengzhou, metropoli cinese di oltre 7 milioni di abitanti, capitale della provincia di Henan, ha tentato l'evasione e lo ha fatto in maniera veramente spettacolare. Evidentemente annoiata e stanca di trascorrere la sua vita all'interno dell'area espositiva che la ospita insieme ad altri suoi simili, si è ingegnata e, sotto gli occhi dei visitatori, armata di una pietra tagliente, ha cominciato a batterla violentemente su quei maledetti vetri che la separano dalla libertà. Così, la piccola, una scimmia cappuccino, come illustrato dalle immagini pubblicate dallo Shangaiist e n.miaopai.com, ha comiciato a darsi da fare, colpendo ripetutamente il vetro che, alla fine, ha ceduto.

Tigre sull'albero per catturare la scimmia, ma l'operazione fallisce e il video diventa virale

Ed è stato proprio in quel momento che, le risa dei visitatori dello zoo che avevano assistito alla scena, si sono zittite. "E adesso, che si fa?", si è chiesto più di qualcuno. Quasi che si fosse nel bel mezzo di una scena degna del Pianeta delle Scimmie, la goliardia aveva subito lasciato il posto al timore di quello che sarebbe potuto accadere. E invece, non è accaduto proprio niente. A parte il vetro in frantumi e un pò di spavento, tutto è rientrato nella norma. Con i visitatori che hanno proseguito il giro mentre, la piccola scimmia, fallita la fuga per un pelo, è tornata a bighellonare come fa sempre. Giorno dopo giorno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA