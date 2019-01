Cane poliziotto segnala bagaglio sospetto: dentro c'erano migliaia di sanguisughe vive

Ultimo aggiornamento: 13:07

Quando ilin servizio alha segnalato quel bagaglio in transito, gli agenti hanno pensato nascondesse merce di contrabbando. La sorpresa è stata grande quando, aprendolo, hanno scoperto che il bottino erano circa 5.000vive contenute in centinaia di barattoli. I fatti risalgono all'ottobre scorso e il proprietario della valigia, un signore canadese proveniente dalla Russia, è stato denunciato per importazione illegale di sanguisughe.Le sanguisughe sequestrate - spiega il National Geographic - appartengono a due specie differenti, impiegate per uso medico negli ospedali o nei centri di chirurgia plastica perché la loro saliva è un anti-coagulante naturale e allevia anche il dolore.Le sanguisughe, impiegate per uso medico fin dall'antichità, in ambito estetico sono usate per il ringiovanimento del viso e possono essere vendute a circa 10 dollari l'una. Il proprietario del bagaglio si è difeso sostenendo fossero per uso personale, in particolare per fertilizzare le sue orchidee. Gli agenti, tuttavia, dato il numero di sanguisughe sequestretate, ritengono fossero destinate alla vendita.