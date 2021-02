San Valentino, il Wwf consiglia: regalate l’adozione di una specie animale a rischio

Altro che fiori e cioccolatini: per San Valentino il suggerimento del Wwf è quello di regalare l’adozione di una specie a rischio. In occasione della Festa degli innamorati, l'associazione racconta i rituali amorosi delle specie animali: le lotte, le danze di coppia e le esibizioni chiassose per fare colpo. C’è chi deve dimostrare di essere il più forte per conquistare un partner, chi si esibisce con danze di corteggiamento o costruisce un vero “nido d’amore”, chi si scambia “regali” o chi addirittura cambia colore per segnalare la sua disponibilità all’accoppiamento.

Gli individui maschi di tante specie scelgono di mostrare la loro forza per conquistare la compagna. Fra i bisonti, giganti delle grandi praterie americane ed europee, i maschi lottano tra loro per conquistare un harem di femmine. È solo dopo aver mostrato di essere il più forte che il maschio può iniziare la vera fase di corteggiamento, durante il quale inizia a seguire da vicino la femmina prescelta, tenendola isolata dal resto del gruppo fintanto che non cede alle sue avance, per poi passare a corteggiarne un’altra. E questo sembra ricordare certi comportamenti umani... Anche i maschi di cervo nobile, specie poligama, combattono per conquistare l’harem di femmine. Ma prima dei combattimenti risuonano poderosi i bramiti, i versi dei maschi in amore, che servono a mostrare agli altri contendenti la propria forza e convinzione. Fra le specie poligame c’è poi la lepre europea, i cui maschi sostengono lunghe lotte per avere accesso alle femmine riproduttive. Ma queste sono in grado di spiccare balzi sorprendenti per sfuggire ai loro pretendenti. Per conquistare il partner, c’è chi si impegna in stupefacenti esibizioni o costruisce regali fatti col becco. È questo il caso del gruppo degli uccelli giardinieri, che creano strutture architettoniche d'effetto e offrono alle femmine oggetti colorati (frutta, bacche, pietre, etc.) come dono nuziale.

Fra gli accoppiamenti più affascinanti del mondo degli insetti c’è quello delle libellule, che per riprodursi usano un complicato gioco di incastri. Il maschio blocca la femmina con particolari appendici e questa, incurvando il corpo in avanti, permette al maschio fecondare le uova. Il risultato del particolare “gioco” amoroso è una strana posizione a forma di cuore. Ma anche quando l’accoppiamento è avvenuto, i maschi non perdono di vista le femmine: vogliono assicurarsi che siano gli unici a fecondarla, prima che questa deponga le uova in acqua. Anche il maschio del cavalluccio marino danza per corteggiare e guadagnarsi le simpatie della femmina. La danza nuziale può durare anche diversi minuti. In queste danze, maschio e femmina incrociano le loro code e i loro musi mentre fluttuano nell’acqua del mare. Una delle particolarità più straordinarie di questa specie è che il maschio, oltre che corteggiare la femmina, avrà il compito anche di portare in grembo la prole, un padre di famiglia modello. Su http://bit.ly/Adottaunaspecie si può regalare l’adozione di un animale in pericolo e aiutare il WWF a portare avanti i suoi progetti di tutela e conservazione delle specie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA