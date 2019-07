Salvador Dolly, la cucciola dai baffi alla Dalì che sta facendo innamorare il web

Questa tenerissima cucciola di poche settimane è Salvador Dolly. Splendida e coccolona, ha una particolarità: un curioso gioco di colore che, su quel musetto, sembra averle disegnato un bel paio di baffi. La piccola, parte di una numerosa cucciolata, sembra essere divenuta una vera e propria star dopo che i volontari della Hearts & Bones Rescue di Dallas, nel Texas, hanno pubblicato le sue irresistibili immagini sulla pagina social dell'organizzazione.

Foto e video dolcissimi che stanno collezionando migliaia di apprezzamenti che arrivano da ogni parte degli Stati Uniti e non solo. E adesso, come la chiamiamo? Singolare e ricercata, anche la ricerca del nome della nuova nata. Quei baffi disegnati sul muso da una Natura pazzerella, dovevano aver ricordato a qualcuno quelli del noto pittore Salvador Dalì. Così, quel Salvador accostato a Dolly, sarebbe stata la scelta finale e, probabilmente, più azzeccata.

Hearts & Bones Rescue è un'organizzazione senza scopo di lucro che si adopera per salvare i cani in difficoltà. Così, con la nascita della piccola "con i baffi", l'inevitabile visibilità raggiunta, è stato un notevole aiuto per cercare di dare in adozione anche le altre decine e decine di ospiti a quattro zampe della struttura che stanno cercando una nuova casa. Nel frattempo, Salvador Dolly e i suoi fratelli, sono stati dati in affidamento temporaneo. Una volta cresciuti, potranno finalmente essere adottati. Baffi compresi.

