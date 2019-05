Salmoni, 8 milioni uccisi in Norvegia dalla fioritura improvvisa delle alghe, allarme caldo

Un'improvvisa fioritura di alghe ha ucciso otto milioni di salmoni in Norvegia in una sola settimana. Si tratta di una vera strage di pesci selvatici che sono rimasti intrappolati. Le enormi fioriture algali, dovute al caldo, si sono diffuse rapidamente intorno alla costa settentrionale della paese, attaccandosi alle branchie dei pesci e soffocandole. Il Consiglio norvegese dei frutti di mare ha dichiarato oggi che oltre 10.000 tonnellate di salmone d'allevamento, con un prezzo di vendita di circa 620 milioni di corone norvegesi (56 milioni di euro), sono state uccise, ma si tratta di un numero in crescita che potrebbe ammontare a circa 200 milioni di pesce.

A sudden surge in algae has killed at least eight million salmon in one week across Norwegian fish farms

