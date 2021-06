Tre aironi cenerini nati a a Roma Est: è la prima volta

Il Gruppo Naturalistico Roma Est "Giancarlo Cristarella" ha annunciato «il primo caso documentato di nidificazione di Airone cenerino all'interno del GRA». Dal mese di aprile gli attivisti, spiega il gruppo in un comunicato - hanno documentato e osservato le fasi di corteggiamento, costruzione del nido, cova e schiusa delle uova. Sono tre i piccoli aironi nati a Roma est, in un'area verde di alto pregio naturalistico e paesaggistico.

«Questo evento eccezionale dimostra l'importante contributo delle aree verdi urbane alla conservazione e alla implementazione della biodiversità» scrivono nel post su Facebook firmato da Mario Paloni, Franco Menenti, Alessandro Fiorillo. Gli attivisti auspicano l'adozione, da parte delle istituzioni, di adeguate forme di protezione e tutela «per un'area verde urbana che si è dimostrata così preziosa sotto il profilo naturalistico e per la conservazione della biodiversità, utile non soltanto per la lotta al cambiamento climatico ma anche per migliorare la qualità della vita dei cittadini».