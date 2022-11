Roma, mostra Felina: i gatti sfilano alla Fiera di Roma tra premi speciali e adozioni del cuore

Torna l'evento più atteso e più importante dell’anno per chi adora i gatti. «Perché io so io e voi non siete… un gatto!» è lo slogan di SuperCat Show 2022, la mostra felina internazionale alla 22ma edizione, interamente dedicata ai gatti. Si terrà sabato 12 e domenica 13 novembre alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 4). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, spettacoli per bambini e giochi interattivi. Un maxi-evento sponsorizzato dal mani sponsor Monge, e dai top sponsor Schesir, ProLife, Natural Trainer, Royal Canin, Farmina, Oasy e Visan.

Oltre 50 Sacri Birmania in passerella

Si comincia sabato ore 11.30 con il flash mob del musical Cats che debutterà al Sistina il 7 dicembre prossimo. Altri due flash mob, sempre al SuperCat Show, domenica ore 12.00 e ore 14.45. È il felin-evento più importante d’Italia e uno dei più rilevanti al mondo, per bellezza ed eleganza degli esemplari. Sabato 12, alle ore 15.00 si esibiranno in passerella oltre 50 Sacri Birmania tra i quali saranno premiati ben sei vincitori per le varie categorie (maschio adulto, femmina adulta, maschio sterilizzato, femmina sterilizzata, cucciolo e giovane) grazie a sette importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana). Tra le razze più ricercate si potranno ammirare i Bengal, quasi piccoli leopardi. E poi ancora, Abissini, Blu di Russia, British Longhair e Shorthair, Burmesi, Burmilla, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Siberiani, ma anche Sacri di Birmania, Siamesi e i nudi Sphynx.

Premi "Supercat dell'anno": "Gatto nero" e "Gatto di strada"

Eleganza e bellezza impegneranno i giudici internazionali dell’ANFI nei riconoscimenti durante i vari Best in Show e anche per i seguenti premi: Gatto nero più giovane, Gatto più giovane in assoluto escluso il nero, Gatto rosso più votato, Allevatore con più gatti iscritti, Espositore proveniente da più lontano, Gatto trovatello con la storia più bella e Trofeo SuperCat Show dell’anno al gatto più votato nei due giorni espositivi.

Il sito con tutte le informazioni.