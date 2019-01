Roma, liberati 59 gatti malridotti: erano nell'appartamento di un disabile mentale

Malridotti, sporchi, agonizzanti, uno spettacolo impietoso, quello di 59 gatti costretti a vivere in un ambiente degradato e sporco di via Conca d'Oro, salvati dai vigili del fuoco e dal personale tecnico. Il risultato dell'operazione salva-mici è stato raccontato

«Cinquantanove gatti in pessime condizioni sottratti all'incuria di un accumulatore seriale di via Conca d'Oro.



Un lieto fine reso possibile dal prezioso e deciso intervento dal coordinamento del Dipartimento Tutela Ambientale e della Magistratura, che ha autorizzato l'ingresso forzoso dei veterinari del Comune, della Asl, dei vigili del fuoco, degli agenti della Guardia rurale ausiliaria e degli operatori del Nogra nella casa dell'uomo, consentendo di trarre in salvo i poveri mici deperiti e costretti a vivere in un ambiente sporco e tutt'altro che gradevole».



«Preziose le denunce sporte dai vicini dell'uomo - prosegue Diaco - affetto da un evidente disagio psicologico e bisognoso di assistenza, come da lui stesso ammesso. L'assessorato alla Sostenibilità Ambientale e la commissione ambiente di Roma Capitale ringraziano tutti gli attori coinvolti in questa preziosa opera di salvataggio, che consentirà di ricollocare i tanti mici ritrovati in ambienti familiari amorevoli e premurosi».

in un post sulla propria pagina Facebook dal consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.