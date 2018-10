Roma, capretta incastrata tra le rocce rischia di morire: salvata

Capretta salvata da morte sicura. Si era infilata in un cunicolo senza vita d'uscita tra le montagne di Subiaco: salvata dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Roma e provincia.



Ultimo aggiornamento: 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allertati da una coppia di arrampicatori, gli uomini del Soccorso Alpino sono intervenuti sabato pomeriggio sulle falesie delle montagne di Rocca Canterano per il recupero di una capra rimasta incastrata in una fessura tra le rocce. Sotto di lei uno strapiombo di oltre 100 metri. Dopo averla imbracata e messa in sicurezza, la capra è stata fatta uscire dalla fessura e consegnata a un allevatore del posto che si occuperà di custodirla prima di liberarla.