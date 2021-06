Abbiamo già parlato di cani rapiti e dei relativi gruppi Facebook che raccolgono le denunce dei padroni. Tra questi, c’è anche Mara, che ha perso la sua Zara lo scorso 30 aprile. Quel giorno, come racconta in un’email inviata a chi scrive, questo Chihuahua di tre anni, approfittando di un cancello lasciato aperto, si è dato alla fuga, nella zona dell’Appio Latino, vicino alla Caffarella.

Un dramma, per Mara, che dopo un evento luttuoso in famiglia, aveva deciso di aprire le porte della sua casa a Zara e ad un altro cane. Con i figli, non c’è stato giorno che non abbia cercato il suo fedele compagno, ma non c’è stato nulla di fare. Il dubbio, che per la padrona è quasi certezza, è che qualcuno l’abbia rapita.

«Ci sono stati segnalati due avvistamenti, lo stesso giorno della scomparsa, ma poi più nulla: setaccio sempre quella zona – spiega Mara – e sono convinta che qualcuno l’abbia presa». Da qui l’appello a chi potrebbe aiutarla: «Tu che mi hai privato del suo affetto, mettiti una mano sul cuore, per me e la mia famiglia, ma anche per la sorellina, che si senta sola. Ti prego. Ho varie parti del cuore e tutte hanno un nome: anche Zara è un membro della mia grande famiglia e saperla non so dove per me è devastante». Chiunque l’avesse vista può scrivere a marabartolo56@gmail.com