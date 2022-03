Sumastra, nasce rarissimo esemplare di rinoceronte: è una femmina Video

Lei è assolutamente splendida. Tenera, è nata solo da pochissimi giorni, è la gioia di mamma e papà ma non solo. Si perché la piccola, venuta alla luce il 24 marzo, non è una femminuccia qualunque ma un bellissimo esemplare di rinoceronte di Sumatra, uno degli animali più rari del pianeta. A diffondere la notizia e le immagini che proponiamo, poche ore fa, il KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) l'ente pubblico indonesiano che si occupa di salvaguardia ambientale che, finalmente, può festeggiare. Si perché questa nascita non è stata affatto facile. Il parto, infatti, avvenuto al Sumatran Rhino Sanctuary nel Way Kambas National Park di Sumatra nella provincia di Lampung, è arrivato dopo ben otto aborti spontanei di mamma rinoceronte. Un dramma che aveva fatto temere il peggio anche in questa ultima occasione.

APPROFONDIMENTI L'INSEGUIMENTO Lecce, il cane insegue il gatto sull'albero e restano... IL VIDEO Questi cuccioli sono esilaranti, l'idea geniale di una... GIAPPONE La mattanza dei delfini in Giappone: catturati e rinchiusi prima... LA STORIA Il coniglio Lucky salvato dalla guerra in Ucraina: dopo i...

«La nascita della piccola - ha commentato un portavoce del KLHK sui social - è stata una dura lotta. Poi, dopo gli sfortunati aborti, la femmina era rimasta di nuovo incinta nel dicembre 2020». Da allora, fortunatamente, tutto sarebbe andato per il meglio e finalmente, dopo 476 giorni di gestazione, il parto tanto atteso. Così, mentre tutto il mondo fa il tifo per lei, la piccola ancora senza nome, immortalata nello scatto di Biroh Umas di KLHK, si gode le coccole di papà Andatu, nato nel santuario nel 2012, e soprattutto di mamma Rose che, catturata allo stato selvaggio nel 2005, non ha attenzioni che per lei. «Riconosciamo, amiamo e preserviamo gli animali orgoglio dell'Indonesia», hanno voluto sottolineare gli uomini del KLHK.

Come non essere d'accordo? Il rinoceronte di Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) è l'unica specie del genere Dicerorhinus Glover. Più piccolo rispetto alle altre specie di rinoceronti esistenti, da tempo è minacciato di estinzione. Tanto che, oltre ai circa 40 esemplari detenuti in cattività nel tentativo di preservare la specie, in natura non ve ne sarebbero più di 200/270 individui che sopravvivono in talune e remote aree dell'Indonesia.