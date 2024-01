Rinoceronte bianco del nord, per la prima volta ottenuta gravidanza da un embrione in provetta: al mondo ci sono solo due esemplari

Di rinoceronti bianchi del nord al mondo ne sono rimasti solo due esemplari, entrambi femmine: Najin e la figlia Fatu e da loro passa la sopravvivenza della specie. In che modo vi chiederete: tramite trasferimento di embrione frutto di fecondazione in vitro. Riuscire, cioè, attraverso i campioni sperma congelati degli esemplari maschi ormai estinti a fecondare una delle due femmine rimaste. Un compito arduo, ma che non ha scoraggiato il consorzio internazionale BioRescue di cui fa parte anche l'italiano Cesare Galli 'padre del primo toro clonato Galileo' e che da diversi anni lavora nell'impresa di salvare la specie dei rinoceronti.

La missione (quasi) impossibile

Il test generale si è tenuto con dei rinoceronti bianchi del sud per testare la fattibilità e la riuscita della fecondazione. L'esperimento è partito lo scorso settembre, quando è stata selezionata come madre surrogata una femmina di rinoceronte bianco meridionale di nome Curra, accudita presso la riserva Ol Pejeta Conservancy in Kenya.

Nel suo utero sono stati trasferiti due embrioni di rinoceronte bianco del sud prodotti presso i laboratori di Avantea a Cremona, nel regno di Galli. Il trasferimento degli embrioni è stato accompagnato da una valutazione etica condotta dall’Università di Padova, in modo da considerare i possibili scenari e i rischi connessi alla procedura.

Curra è stata fecondata a settembre e fino a novembre è stata costante monitorata, purtroppo però a seguito di un'infezione, è stata trovata morta il 25 di novembre. È stato riferito che le piogge estremamente abbondanti hanno causato l'allagamemento del recinto liberando spore di batteri Clostridia dormienti. Ma ciò non ha impedito la riuscita dell'esperimento: è stato infatti confermato che Curra era incinta di un feto maschio di 70 giorni, lungo 6,4 cm. Campioni di tessuto del feto sono stati raccolti e trasportati al Centro Max Delbrück per la medicina molecolare e al Leibniz-Izw di Berlino. Nel gennaio 2024, attraverso l'analisi del Dna del feto, è stato confermato che la gravidanza era il risultato del trasferimento dell'embrione.

La corsa contro il tempo

Questo traguardo apre la strada al salvataggio dei rinoceronti bianchi del Nord, con la prima gravidanza ottenuta nella mamma surrogata del Sud, ora si avvicina il momento di Najin e Fatu. Najin è ormai 34enne e Fatu è tecnicamente l'unica donatrice di ovociti naturali rimasta. Attualmente - oltre a questi due unici esemplari del Nord viventi che abitano sempre in Kenya, nella Ol Pejeta Conservancy, sorvegliare e accudite giorno e notte - ci sono le cellule vive di 12 diversi individui di rinoceronte bianco del Nord conservate in azoto liquido. Ma il tempo stringe, il programma di ricerca BioRescue ha diversi partner, anche al di fuori del mondo della scienza, ed è sostenuto dal ministero federale tedesco dell'Istruzione e della Ricerca per un periodo di 6 anni. La sovvenzione terminerà nel 2025. Per questo motivo i membri del consorzio stanno cercando nuove fonti di finanziamento. «È una corsa contro il tempo. L'umanità ha messo a rischio questa magnifica specie. Ora è nostra responsabilità salvarla», dicono i ricercatori. «Dobbiamo salvare questa specie chiave di volta non solo per il suo valore intrinseco per l'umanità - aggiungono - ma anche per la sua importanza ecologica cruciale».

«È amaro che questa pietra miliare venga confermata in circostanze così tragiche, con la morte cioè di Curra e del suo piccolo - commenta Thomas Hildebrandt, capo del progetto BioRescue, Leibniz-Izw - ma sono certo che questa prova di concetto rappresenti una svolta per la sopravvivenza del

rinoceronte bianco settentrionale e per la salute degli ecosistemi centroafricani. Arriva giusto in tempo per ottenere una gravidanza per i rinoceronti bianchi settentrionali: vogliamo che la prole viva per anni insieme a Najin e Fatu per imparare il comportamento sociale della specie.