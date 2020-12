Roma, sul set compare un riccio: salvato dagli attori della sit-com

Un riccio sul set. Eccola la sorpresa natalizia per il cast della sitcom “Ricci & Capricci”, in onda sul canale Mediaset La5. Gli attori hanno salvato il mammifero vicino a un capannone sulla Salaria, verso Settebagni, e lanciato la campagna solidale #nessuncapricciosalviamounriccio. Con il benestare dei produttori, Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, e il regista Paolo Geremei, gli attori Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Emy Bergamo (nella serie anche Marco Milano) e Enzo Salvi (guest di una puntata) hanno raccolto il piccolo spinoso e avvolto in un panno caldo.

Essendo anomalo per questi animaletti notturni girare di giorno, gli artisti hanno contattato il Centro di recupero per Ricci - La Ninna, con sede in Piemonte ma con tanti operatori in varie regioni, che ha subito inviato dei volontari dal Lazio, per prenderlo. Nell'attesa il cast ha creato la campagna social: con la speranza di aiutare i ricci sempre più a rischio sulle strade di Roma, in particolare vicino alle aree verdi. E domenica 20 dicembre il cast parteciperà con dei video messaggi al Riccio Day, giornata dedicata ad una raccolta fondi in streaming e promossa dai medici veterinari dell'ospedale dei Ricci del Piemonte.

