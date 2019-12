Non regalate un animale meglio una visita al Canile

Un guinzaglio nuovo di zecca, attaccato ad un cucciolo di cane, a suo volta legato ad un palo. Nessuna svista o dimenticanza di qualche padrone distratto (che sarebbe comunque da condannare), ma la volontà precisa di sbarazzarsi di quell’animale. Lo scatto, che si riferisce alla città di Catania, è stato postato in queste ore da Rinaldo Sidoli, ambientalista oltre che amante degli animali: «Lui è un regalo non gradito. Abbandonato, legato a un palo della stazione dei bus, così come lo vedete. A Natale non regalare animali, non sono giocattoli». Un caso che solleva un tema importante, che molti sottovalutano: cani e gatti non sono dei peluche da dare via a Natale, sperando che chi li riceve sia contento.

Un animale richiede un atto d’amore costante, dedizione quotidiana, e non può essere oggetto di una “scommessa”: «Se non gli piace, lo diamo a qualcun altro o lo abbandoniamo», non è un discorso ammissibile, che però capita di sentire. Piuttosto che regalare un cane o un gatto, offritevi di accompagnare la persona al Canile e di vedere con i suoi occhi animali abbandonati che sono lì da molti anni. Forse, incrociando il loro sguardo, potreste fare uno splendido dono di Natale non solo a chi lo riceve ma a quel cane, spalancandogli per sempre la porta della sua gabbia.



