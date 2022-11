Domenica 13 Novembre 2022, 10:30

Niente da fare, Hugo ancora non si trova. E la preoccupazione sale. Hugo è un cagnolino. Tenero cucciolo di soli sette mesi di bulldog francese, è stato portato via da casa sua dai ladri. Il drammatico episodio che sta tenendo con il fiato sospeso una intera comunità, è accaduto in una casa di Arch Road a Coventry, località a nord ovest di Londra.

Dei ladri, infatti, oltre ai regali di Natale hanno portato via anche il cagnolino. Disperati i proprietari che hanno chiesto alla polizia di lanciare appelli da lunedì scorso si ripetono in tutta l'Inghilterra.

Come quelli della Coventry Police e della West Midlands Police che continuano a diffondere le foto del cagnolino nella speranza che i topi di appartamento protagonisti dell'episodio, vista la prossimità delle feste natalizie, possano ravvedersi e riconsegnare Hugo alla sua famiglia.