Se è vero che al peggio non v'è mai fine, quello che è accaduto a Singapore lo rappresenta in pieno. Protagonisti della incredibile vicenda, un gruppo di ragazzotti, pare quasi tutti minorenni, un biliardino e delle rane. Rane? Sì, rane in carne e ossa perchè i ragazzi in questione, forse annoiati o in preda a chissà quale lucida follia, hanno pensato di sfidarsi a calcio balilla utilizzando, al posto delle classiche palline, decine di rane vive. Inutile sottolineare lo scempio che quei poveri esserini indifesi devono aver subito durante quelle partitelle che sembravano non finire mai.

Scempio e crudeltà gratuite che quei ragazzi, non contenti della folle e macabra bravata, hanno voluto filmare e pubblicare sui social con tanto di auguri natalizi indirizzati agli spettatori. Immagini ora al vaglio degli inquirenti che vogliono andare a fondo alla questione e che potrebbero significare grossi guai a tutta la banda di amici in vena di ingiustificabili pazzie. I video, stando a quanto appurato dagli investigatori, sono tre. Nel primo, come già anticipato, sono stati sovraimpressi gli auguri di Natale, nel secondo, invece, un ringraziamento per le 100 rane "donate" non si sa bene da chi. Inquietante poi, il testo sovraimpresso nel terzo filmato che recita: "last frog" (l'ultima rana). Già, l'ultima povera rana ad aver subito quel terribile supplizio che, per la cronaca, non sarebbe terminato lì. "I resti e le sopravvissute, stando a quanto dichiarato sui social da uno dei responsabili e come riportato dalla stampa locale e da The Straits Times, sono stati dati in pasto ai pesci".

