Ragno al supermercato, panico tra i clienti: «Potrebbe essere velenoso», scatta l'evacuazione

Panico in un supermercato in Germania. Sono bastati pochi minuti dopo che un cliente ha notato un ragno spuntare un casco di banane per far scattare l'evacuazione dal supermarket. I rilievi del servizio animali hanno però classificato l'animale come innocuo per l'uomo. I fatti sono avvenuti lo scorso sabato, 18 dicembre, in un negozio di Ludwigsburg, a nord di Stoccarda.

La vicenda

Pochi minuti dopo la soperta del ragno sono arrivati nel supermentcato polizia e vigili del fuoco. Intanto l'animale si era nascosto in un angolo del negozio. Non riuscendo a trovarlo, i funzionari del supermercato hanno deciso di far evacuare l'area. Non sapendo a quale specie appartenesse la bestia, la paura degli esperti è che potesse appartenere a una specie pericolosa per l'uomo.

La valutazione e la fine dell'allarme

Insieme agli esperti del servizio salvataggio animali, tra cui uno specialista di ragni, la polizia ha perquisito il supermercato per più di un'ora prima di riuscire a localizzare l'animale. Individuato e prelevato dallo specialista, l'animale è stato quindi classificato nella famiglia dei ragni granchio, innocua per l'uomo. Il punto vendita ha infine riaperto le porte al pubblico.

Sie sprang aus einer Bananenkiste und verkroch sich im Laden: Eine Spinne hat in Ludwigsburg diverse Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Tier und Menschen überlebten die Jagd. https://t.co/xsNo34dpEt — DER SPIEGEL (@derspiegel) December 18, 2021

