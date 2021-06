Ragazza di 17 anni lotta contro un orso per salvare il cane: «L'ho spinto di sotto». Il video

Vincere la lotta contro gli orsi è possibile. O almeno è quanto accaduto in California, Stati Uniti, nella città di Bradbury. Dove la 17enne Hailey Morinico è riuscita a salvare il suo cane dall'attacco dell'animale selvatico che aveva invaso la sua proprietà. La «violazione di domicilio» è avvenuta lunedì scorso, mentre la Morinico stava facendo giardinaggio nel retro della sua casa.

A 17-year-old wasted no time fending off a huge bear, pushing it off a wall, before it could get to dogs—including her mother's service dog—in her backyard. https://t.co/5rjCTRJ8uH pic.twitter.com/6dJ14fLy2y — ABC News (@ABC) June 1, 2021

Il video

Nel filmato ripreso da una delle telecamere all'interno dell'abitazione della ragazza, si vede un orso che percorre il muretto di cinta dell'abitazione insieme ai suoi cuccioli. Probabilmente sono in cerca di cibo o di riparo. Ma, a quel punto, si sente abbaiare. I cani cercano di cacciare via gli intrusi e si scagliano contro la famiglia di animali selvatici. La madre dei cuccoli, allora, cerca di scacciare i cani usando le zampe e le unghie. Uno dei più piccoli, però, è in pericolo. Allora la padrona interviene. «Sono corsa fuori di casa per vedere a chi stavano abbaiando i cani e ho visto un orso», racconta la Mornico a KTLA news. «Quando ho notato che l'orso aveva afferrato il mio cane, Valentina, sono intervenuta», prosegue Mornico. «E la prima cosa che ho pensato è stata quella di spingere l'animale giù di sotto. In qualche modo ha funzionato». L'orsa, infatti, cade dal muretto e i cani sono salvi. Anche lei non ha riportato ferite, se non una sbucciatura al ginocchio rimediata per scappare dagli orsi.

