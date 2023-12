Quali sono i cibi da evitare per cani e gatti durante i banchetti natalizi?

Venerdì 15 Dicembre 2023, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 10:18

Con l’avvicinarsi del Natale, iniziamo anche a pensare al menù per le feste, ma sappiamo per certo quali sono i cibi da evitare per cani e gatti? È inevitabile che durante questo periodo si verifichino numerosi casi di animali con disturbi digestivi a causa di cibi inappropriati: la consapevolezza è alla base per far vivere ai nostri amici pelosi un Natale sereno e felice. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



