Martedì 11 Giugno 2024, 13:08

Un tonfo sordo, poi un lamento. Quando il regista Pupi Avati, con la moglie, si è affacciato alla finestra per capire cosa fosse successo, è rimasto di stucco: una piccola gabbianella era caduta, presumibilmente dal tetto soprastante. E adesso? Il regista, tra lo spaventato e il preoccupato per quell'animale, ha chiamato il sindaco, Roberto Gualtieri, illustrandogli il problema. Gualtieri non si è scomposto - anche perché si tratta di una problematica tutt'altro che infrequente - e si è rivolto alla sua delegata per i diritti degli animali, Patrizia Prestipino. «Non ho avuto dubbi su chi chiamare subito: Francesca Manzia, responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Villa Borghese, unica nel suo campo», spiega la Prestipino (che invita i cittadini a fare riferimento a quel centro). Il caso ha voluto che la Manzia si trovasse in Centro, non distante da casa di Avati. Dopo aver individuato la mamma della gabbianella, ha preso una scala, si è arrampicata sul tetto del palazzo e l'ha riconsegnata. Un caso tutt'altro che raro, che vede impegnati, spesso, i volontari della Lipu, che sanno cosa fare (e, soprattutto, cosa non fare). «Avati mi ha promesso che verrà in Comune spiega la Prestipino quando premieremo i romani che hanno aiutato gli animali in difficoltà».

marco.pasqua@ilmessaggero.it