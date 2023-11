Proposta di legge contro la discriminazione dei cani guida: multe salatissime

Venerdì 3 Novembre 2023, 06:39 - Ultimo aggiornamento: 06:40

Nessuna discriminazione nei confronti dei cani guida! Questo è il grido di battaglia che risuona oggi più forte che mai, poiché nonostante la legge sia dalla loro parte, i cani guida continuano a essere esclusi da luoghi pubblici e mezzi di trasporto. È un'ingiustizia che non può più essere tollerata, e per combatterla, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, ha messo a punto una proposta di legge rivoluzionaria. L'obiettivo di questa proposta di legge è chiaro: punire i divieti immotivati con sanzioni amministrative severe, fino a 5.000 euro, il doppio del massimo attuale. Chiunque ostacoli o impedisca il trasporto di cani-guida per non vedenti su mezzi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, compresi taxi e NCC, sarà chiamato a rispondere delle proprie azioni. Foto: Shutterstock/Kikapress - Musica: Korben



